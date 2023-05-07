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ЦСКА обыграл "Оренбург" в 26-м туре РПЛ

ЦСКА обыграл "Оренбург" в 26-м туре РПЛ
Юрий Ковалев ("Оренбург") и Мойзес (ЦСКА)
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА дома со счетом 2:1 обыграл "Оренбург" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

В составе ЦСКА отличились Игорь Дивеев (8-я минута) и Федор Чалов (87). За "Оренбург" забил Степан Оганесян (90+4)

ЦСКА не проиграл в восьмом матче чемпионата подряд и поднялся на второе место в таблице, набрав 51 очко. "Оренбург" занимает седьмую строчку (39 очков).

В 27-м туре ЦСКА встретится с "Торпедо", матч пройдет 13 мая. "Оренбург" в тот же день сыграет с "Уралом".

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