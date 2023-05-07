Промес стал лучшим иностранным бомбардиром в истории чемпионатов России
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Нидерландский полузащитник футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес забил 86-й мяч в чемпионатах России и побил рекорд по голам среди иностранных игроков.
Рекордный гол Промес забил в матче 26-го тура против петербургского "Зенита", реализовав пенальти на 85-й минуте.
31-летний нидерландец провел за "Спартак" 171 матч в РПЛ.
Ранее рекорд принадлежал бразильцу Вагнеру Лаву (выступал за ЦСКА) и иранцу Сердару Азмуну ("Ростов", "Рубин", "Зенит"), которые отличились в РПЛ по 85 раз.