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Промес стал лучшим иностранным бомбардиром в истории чемпионатов России

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Нидерландский полузащитник футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес забил 86-й мяч в чемпионатах России и побил рекорд по голам среди иностранных игроков.

Рекордный гол Промес забил в матче 26-го тура против петербургского "Зенита", реализовав пенальти на 85-й минуте.

31-летний нидерландец провел за "Спартак" 171 матч в РПЛ.

Ранее рекорд принадлежал бразильцу Вагнеру Лаву (выступал за ЦСКА) и иранцу Сердару Азмуну ("Ростов", "Рубин", "Зенит"), которые отличились в РПЛ по 85 раз.

Квинси Промес Спартак РПЛ
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