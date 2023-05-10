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Выигравший в "Барселоне" более 30 трофеев Бускетс покинет клуб после сезона

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс заявил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.

"Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить эмблему клуба, но всему должен прийти конец", - приводит слова 34-летнего Бускетса пресс-служба испанского футбольного клуба.

Футболист играет в системе "Барселоны" с 2005 года, в основной команде - с 2008 г. В составе команды он выиграл 31 турнир - восемь раз чемпионат Испании, по семь - Кубок и Суперкубок Испании, по три - Лигу чемпионов, ЧМ среди клубов, Суперкубок УЕФА. В сборной Испании Бускетс по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы.

футбол Испания Серхио Бускетс
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