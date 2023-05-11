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Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила испанку Нурию Парризас-Диас во втором круге турнира категории WTA 1000 в Риме.

Результат встречи – 7:5, 6:2 в пользу россиянки, являющейся 12-й ракеткой мира. Парризас-Диас в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 80-ю строчку.

В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей пары Анастасия Потапова (Россия, №25 мирового рейтинга) - Элизабетта Кочаретто (Италия, 45).

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии, призовой фонд – свыше 3,5 млн евро.

Анастасия Потапова Вероника Кудерметова теннис Рим Италия
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