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"Ювентус" и "Севилья" сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" и испанской "Севильи" завершил вничью первый матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

Результат встречи - 1:1.

На 26-й минуте "Севилья" повела в счете благодаря голу Юссефа Эн-Несири. "Ювентус" отыгрался на седьмой минуте компенсированного ко второму тайму времени, отличился Федерико Гатти.

В другом, параллельно шедшем матче, итальянская "Рома" со счетом 1:0 дома победила немецкую команду "Байер". Автор гола - Эдоардо Бове (63-я минута).

Ответные матчи пройдут 18 мая на полях "Севильи" и "Байера" соответственно.

Севилья Ювентус УЕФА
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