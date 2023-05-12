"Ювентус" и "Севилья" сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" и испанской "Севильи" завершил вничью первый матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
Результат встречи - 1:1.
На 26-й минуте "Севилья" повела в счете благодаря голу Юссефа Эн-Несири. "Ювентус" отыгрался на седьмой минуте компенсированного ко второму тайму времени, отличился Федерико Гатти.
В другом, параллельно шедшем матче, итальянская "Рома" со счетом 1:0 дома победила немецкую команду "Байер". Автор гола - Эдоардо Бове (63-я минута).
Ответные матчи пройдут 18 мая на полях "Севильи" и "Байера" соответственно.