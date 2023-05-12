Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение россиян

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение россиян и белорусов и отложил решение по их возможному допуску до середины лета, заявил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

"FIG оставила в силе отстранение до решения в июле", - приводит слова Титова "Матч ТВ".

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.