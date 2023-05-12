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Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил решение лишить Паралимпийский комитет России членства в МПК, сообщает пресс-служба ПКР.

"Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение Генеральной Ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в МПК отменяется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "жалоба была рассмотрена трибуналом в составе трех арбитров на заседании в г. Дубае (ОАЭ) две недели назад".

При этом российские паралимпийцы пока не могут принимать участия в международных соревнованиях.

"В Решении Апелляционного трибунала МПК также указано, что он не обладает компетенцией для отмены решения Исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских спортсменов к участию в мировых и региональных чемпионатах и соревнованиях по видам спорта, находящимся под управлением МПК", - говорится в сообщении.

"Апелляционный трибунал не сделал каких-либо выводов о нарушении прав спортсменов, включая возможность их допуска к международным соревнованиям, в том числе к Паралимпийским Играм", отметили в ПКР.

В марте 2022 года МПК объявил о запрете российским и белорусским спортсменам участвовать на Паралимпиаде в Пекине. В ноябре МПК приостановил членство ПКР, а также паралимпийского комитета Белоруссии.

Паралимпийский комитет России ПКР МПК
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