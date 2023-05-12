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Хачанов проиграл во втором круге турнира Masters в Риме

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от француза Грегуара Баррера в матче второго круга турнира категории Masters в Риме.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу француза. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он занимает 63-е место, Хачанов располагается на 11-й строчке.

Ранее в пятницу 93-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко победил во втором круге аргентинца Себастьяна Баеса (№40 мирового рейтинга), Роман Сафиуллин (103) нанес поражение американцу Себастьяну Корде (29).

Призовой фонд турнира - свыше 7,7 млн евро, матчи проходят на грунтовом покрытии.

Карен Хачанов теннис
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