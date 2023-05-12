Российских тяжелоатлетов допустили до международных соревнований

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Исполком Международной федерации тяжелой атлетики принял решение допустить до своих турниров россиян и белорусов в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба IWF.

"Исполнительный комитет IWF принял решение одобрить и применить "рекомендации Международного олимпийского комитета для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях". Эти условия касаются квалификационных критериев для россиян и белорусов, которых могут выступать на соревнованиях под эгидой IWF в нейтральном статусе", - говорится в сообщении.

При этом, "независимые агентства будут проводить индивидуальные проверки всех спортсменов и вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами, которые намерены принять участие в соревнованиях IWF".

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.