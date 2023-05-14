Никитин и Викулова стали победителями Московского полумарафона
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Владимир Никитин и Анна Викулова стали победителями прошедшего в воскресенье Московского полумарафона.
Дистанцию 21,2 км представитель Перми преодолел за 1 час 2 минуты 46 секунд. Второе и третье места заняли москвичи Дмитрий Неделин (01:04:11) и Алексей Реунков (01:04:42) соответственно.
Викулова (Новосибирск) пробежала дистанцию за 1 час 9 минут 47 секунд. Второй среди женщин финишировала москвичка Светлана Симакова (1:12:47), третьей – Дина Александрова из Курска (1:12:56).
Маршрут полумарафона в российской столице проходил в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Котельнической и Краснохолмской.