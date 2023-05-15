Рублев вышел в четвертый круг Masters в Риме

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Теннисист из России Андрей Рублев завоевал путевку в четвертый круг турнира категории АТР Masters в Риме.

В понедельник в третьем раунде Рублев обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину – 7:6, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает шестое место, Давидович-Фокина – 34-е.

Во вторник в матче за выход в четвертьфинал Рублев сыграет с немцем Янником Ханфманом (101 номер рейтинга).

Призовой фонд турнира в Риме Internazionali BNL d'Italia (грунт) в 2023 году составляет свыше 7,7 млн евро. Победитель получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.