Первая ракетка России Касаткина проиграла латвийке Остапенко на турнире в Риме
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме уступила выступающей за Латвию Елене Остапенко.
Итог поединка - 6:4, 4:6, 6:0 в пользу Остапенко.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает девятое место, что является лучшим результатом среди россиянок. Остапенко находится на 20-й строчке.
Соревнования WTA в Риме имеют призовой фонд свыше 3 млн 570 тыс. евро. Победительница получит более 520 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга WTA.