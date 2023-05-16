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"Оренбург" выкупил аргентинского футболиста Мансилью

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" подписал контракт с аргентинским нападающим Брайаном Мансилью, заявил президент ФК Василий Еремякин.

"Контракт подписали. Срок - три года", - приводит слова Еремякина "Спорт-Экспресс".

Таким образом, "Оренбург" выкупил 26-летнего форварда у аргентинского "Расинга", которому принадлежали права на спортсмена.

Российский клуб арендовал Мансилью летом 2022 года. В 23 матчах за "Оренбург" футболист забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.

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