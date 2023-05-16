Джокович вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович победил британца Кэмерона Норри (№13 в мировом рейтинге) в четвертом круге турнира категории Masters в Риме.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу серба.
В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия, 77) – Хольгер Руне (7).
Призовой фонд турнира АТР в Риме Internazionali BNL d'Italia (грунт) в 2023 году составляет свыше 7,7 млн евро. Победитель получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.