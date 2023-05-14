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Джокович обыграл Димитрова и вышел в 1/8 финала Masters в Риме

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пробился в 1/8 финала турнира категории АТР Masters, проходящего в воскресенье в Риме.

В третьем круге Джокович обыграл болгарина Григора Димитрова - 6:3, 4:6, 6:1.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Димитров занимает 33-е место.

За выход в четвертьфинал Джокович может сыграть с 13-й ракеткой мира из Великобритании Кэмероном Норри, если британец в третьем круге одолеет венгра Мартона Фучовича (92-й номер рейтинга АТР).

Призовой фонд турнира в Риме Internazionali BNL d'Italia (грунт) в 2023 году составляет свыше 7,7 млн евро. Победитель получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

Новак Джокович - действующий чемпион римского турнира. Больше всех "Мастерс" в Италии выигрывал испанец Рафаэль Надаль - 10 раз.

Рим теннис АТР Masters Новак Джокович
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