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Чемпион мира по хоккею Бурмистров перешел в "Спартак"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт со "Спартаком", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Соглашение с 31-летним хоккеистом будет действовать один год.

Сезон-2022/23 Бурмистров провел в казанском "Ак Барсе" и магнитогорском "Металлурге". Ранее в Континентальной хоккейной лиге он также защищал цвета уфимского "Салавата Юлаева". Всего в КХЛ игрок провел 431 матч и набрал 151 (48+103 по системе "гол+пас") очко.

С 2010 по 2017 год россиянин выступал в НХЛ за "Атланту", "Виннипег", "Аризону" и "Ванкувер", набрав 101 (37+64) очко в 348 матчах.

В составе "Ак Барса" Бурмистров стал обладателем Кубка Гагарина, в составе сборной России - чемпионом мира.

КХЛ Александр Бурмистров Спартак
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