Экс-капитан сборной Уругвая обвинил ФИФА и судей в помощи Аргентине на ЧМ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бывший капитан сборной Уругвая по футболу Диего Лугано считает, что национальная команда Аргентины выиграла чемпионат мира-2022 в Катаре благодаря благосклонности судей и ФИФА.

"Они помогли Аргентине стать чемпионом мира. Нет сомнения, что они протянули ей руку помощи. Четыре из пяти назначенных пенальти не были полностью оправданными. Это факт", - приводит слова Лугано AS. Экс-защитник также добавил, что ФИФА не могла этого не заметить.

По ходу чемпионата нападающий аргентинцев Лионель Месси реализовал четыре пенальти – в ворота сборных Саудовской Аравии (групповой турнир), Нидерландов (четвертьфинал), Хорватии (полуфинал) и Франции (финал). При этом он не смог поразить ворота после удара с 11-метровой отметки в матче группового турнира против Польши.

Выиграв в финале у Франции, сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира.