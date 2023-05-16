"Интер" победил "Милан" и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Интера" завоевали путевку в финал Лиги чемпионов УЕФА, пройдя в полуфинале по сумме двух встреч другого представителя итальянской Серии А, "Милан".

В ответном матче "Интер" обыграл соперника со счетом 1:0. На 74-й минуте гол провел Лаутаро Мартинес.

Обе команды представляют город Милан и домашние матчи проводят на одном стадионе – "Сан-Сиро". На этот раз номинальным хозяином был "Интер". В первой встрече на этой же арене "Интер" победил со счетом 2:0.

В финале "Интер" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания). В первом матче в Мадриде эти команды сыграли со счетом 1:1, ответная пройдет 17 мая в Манчестере.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.