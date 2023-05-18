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Экс-наставник "Спартака" номинирован на звание лучшего тренера в Англии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Астон Вилла" Унаи Эмери вошел в список претендентов на звание лучшего тренера Английской премьер-лиги сезона-2022/23, сообщает пресс-служба турнира.

Помимо экс-наставника московского "Спартака", на это звание также номинированы Микель Артета ("Арсенал"), Роберто Де Дзерби ("Брайтон"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Эдди Хау ("Ньюкасл"), Марку Силва ("Фулхэм").

51-летний Эмери работал в "Спартаке" с июня по ноябрь 2012 года. До "Спартака" работал в испанских клубах "Лорка Депортива", "Альмерия", "Валенсия", после - в испанских "Севилье" и "Вильярреале", французском "Пари Сен-Жермен", английском "Арсенале". Под руководством Эмери "Севилья" выиграла Лигу Европы три раза, "Вильярреал" - один раз. ПСЖ с ним стал чемпионом Франции и по два раза выиграл Кубок, Суперкубок Франции, Кубок французской лиги.

В турнирной таблице АПЛ сейчас лидирует "Манчестер Сити", набрав 85 очков в 35 (из 38) матчах. Ближайший преследователь - "Арсенал", он отстает на четыре очка, сыграв на один матч больше.

футбол Спартак Манчестер Сити Арсенал
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