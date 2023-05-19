"Севилья" обыграла "Ювентус" и седьмой раз стала финалистом Лиги Европы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Севильи" одержали волевую победу над соперниками из итальянского "Ювентуса" во втором матче полуфинала Лиги Европы.

Результат матча в Севилье - 2:1. Счет был открыт на 65-й минуте, отличился нападающий "Ювентуса" Душан Влахович. На 71-й минуте игрок испанского клуба Сусо сравнял счет. Победу "Севилье" принес точный удар Эрика Ламелы (95).

На 115-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Севильи" Маркус Акунья.

Первый матч завершился со счетом 1:1. "Севилья" вышла в финал, обыграв "Ювентус" по сумме двух встреч - 3:2.

В финале "Севилья" сыграет с итальянской "Ромой".

"Севилья" ранее шесть раз выходила в финал турнира и ни разу не проигрывала в решающем матче. Клуб выигрывал трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.