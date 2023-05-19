Поиск

"Фиорентина" стала вторым финалистом Лиги конференций

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Футболисты итальянской "Фиорентины" обыграли швейцарский "Базель" во втором матче полуфинала Лиги конференций.

Результат матча - 3:1. В составе "Фиорентины" дважды отличился Николас Гонсалес (35-я и 72-я минуты), еще один гол в активе Антонина Барака (120+9). За швейцарский клуб забил Зеки Амдуни (55).

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Базеля". "Фиорентина" одержала победу по сумме двух игр - 4:3.

Спорт"Вест Хэм" стал первым финалистом Лиги конференций"Вест Хэм" стал первым финалистом Лиги конференцийЧитать подробнее

В финальном матче соперником "Фиорентины" станет английский "Вест Хэм".

"Фиорентина" последний раз играла в финале еврокубков в 1990 году, тогда клуб занял второе место в Кубке УЕФА.

Финал Лиги конференций пройдет в Праге 7 июня.

Лига конференций УЕФА Фиорентина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Вест Хэм" стал первым финалистом Лиги конференций

"Вест Хэм" стал первым финалистом Лиги конференций

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Риме

Рекордсмен Roland Garros Надаль пропустит турнир в 2023 году

Рекордсмен Roland Garros Надаль пропустит турнир в 2023 году

"Манчестер Сити" разгромил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" разгромил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

"Краснодар" вышел в суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с ЦСКА

Лидер рейтинга ATP Джокович проиграл в четвертьфинале Masters в Риме

Лидер рейтинга ATP Джокович проиграл в четвертьфинале Masters в Риме

Гран-при "Формулы-1" в Имоле отменен из-за непогоды

Гран-при "Формулы-1" в Имоле отменен из-за непогоды

Судья Карасев назначен на матч РПЛ "Спартак" - ЦСКА

"Интер" победил "Милан" и стал первым финалистом Лиги чемпионов

УНИКС впервые выиграл Единую лигу ВТБ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });