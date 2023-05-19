"Фиорентина" стала вторым финалистом Лиги конференций

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Футболисты итальянской "Фиорентины" обыграли швейцарский "Базель" во втором матче полуфинала Лиги конференций.

Результат матча - 3:1. В составе "Фиорентины" дважды отличился Николас Гонсалес (35-я и 72-я минуты), еще один гол в активе Антонина Барака (120+9). За швейцарский клуб забил Зеки Амдуни (55).

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Базеля". "Фиорентина" одержала победу по сумме двух игр - 4:3.

В финальном матче соперником "Фиорентины" станет английский "Вест Хэм".

"Фиорентина" последний раз играла в финале еврокубков в 1990 году, тогда клуб занял второе место в Кубке УЕФА.

Финал Лиги конференций пройдет в Праге 7 июня.