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Кудерметова не смогла выйти в финал турнира WTA 1000 в Риме

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила украинке Ангелине Калининой в полуфинале турнира категории WTA 1000, который проходит в Риме.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 53 минуты, завершилась со счетом 5:7, 7:5, 2:6.

Кудерметова занимает 12-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Калинина - 47-ю.

В финале соперницей Калининой, которая впервые в карьере добралась до решающего матча на турнирах категории WTA 1000, станет победительница встречи между Еленой Рыбакиной (Казахстан, шестая строчка рейтинга) и Еленой Остапенко (Латвия, 20).

Соревнования WTA в Риме имеют призовой фонд свыше 3 млн 570 тыс. евро. Победительница получит более 520 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга WTA.

Вероника Кудерметова WTA Рим теннис
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