Медведев вышел в финал турнира Masters в Риме

Полуфинал с греком Циципасом прерывался из-за дождя, в результате общая продолжительность составила свыше 6 часов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче турнира серии Masters, который проходит в Риме.

Результат встречи - 7:5, 7:5.

Матч дважды прерывался из-за дождя. Первый раз теннисисты ушли с корта в первом сете при счете 4:4, пауза продолжалась почти 3 часа. Спустя гейм дождь возобновился и матч снова был прерван. Общая длительность встречи составила чуть более 6 часов, из которых на корте соперники провели только 1 час 47 минут.

Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Циципас - пятую.

В финале Медведев встретится с датчанином Хольгером Руне, который занимает в рейтинге седьмое место.

В активе Медведева пять побед на турнирах серии Masters, еще трижды он уступал в финалах подобных турниров.

Призовой фонд турнира АТР в Риме Internazionali BNL d'Italia (грунт) в 2023 году составляет свыше 7,7 млн евро. Победитель получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.