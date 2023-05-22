Моуринью поздравил Медведева с триумфом на теннисном турнире в Риме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" португалец Жозе Моуринью отреагировал на успешное выступление российского теннисиста Даниила Медведева на теннисном турнире в Риме.

"Отличное воскресенье. Поздравляю, Даниил Медведев", - написал Моуринью в соцсетях. Также португалец похвалил датчанина Хольгера Руне, которого россиянин победил в финале.

Турнир категории Masters в Риме завершился в воскресенье. Для Медведева этот турнир стал 20-м выигранным и первым грунтовым в карьере. Триумф позволил россиянину подняться на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.