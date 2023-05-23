Поиск

Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - По итогам группового этапа чемпионата мира по хоккею-2023 сформировался состав участников 1/4 финала турнира.

Группа А делегировала в плей-офф сборные США (20 очков), Швеции (18), Финляндии (16), Германии (12); группа В – Швейцарию (19), Канаду (15), Латвию (13), Чехию (13).

По регламенту турнира победитель одной группы в четвертьфинале сыграет с четвертой командой параллельной группы; команда, занявшая в первой группе второе место – с третьей сборной в другой и так далее. В результате сформировались следующие пары: США – Чехия, Швейцария – Германия, Канада – Финляндия, Швеция – Латвия.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенных на две группы по восемь сборных в каждой. По четыре лучшие сборные выходят в четвертьфинал, аутсайдеры групп (в данном случае – Венгрия и Казахстан) выбывают из элитного дивизиона.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций Международной федерации хоккея участие на ЧМ не принимают. По этой же причине турнир, который изначально должен был пройти в Петербурге, перенесен в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Получивший паспорт РФ боец Монсон отказался от гражданства США

Получивший паспорт РФ боец Монсон отказался от гражданства США

Роналду захотел покинуть "Аль-Наср"

Источник сообщил об отказе сборной Камеруна по футболу сыграть с Россией

Источник сообщил об отказе сборной Камеруна по футболу сыграть с Россией

ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами из России

ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами из России

Медведев стал второй ракеткой мира, опередив Джоковича

Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Риме и завоевал 20-й титул АТР

Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Риме и завоевал 20-й титул АТР

"Спартак" обыграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ

"Спартак" обыграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ

Хейни защитил титул абсолютного чемпиона мира, победив Ломаченко

Медведев вышел в финал турнира Masters в Риме

Медведев вышел в финал турнира Masters в Риме

"Манчестер Сити" стал девятикратным чемпионом Англии по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });