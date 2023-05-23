Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - По итогам группового этапа чемпионата мира по хоккею-2023 сформировался состав участников 1/4 финала турнира.

Группа А делегировала в плей-офф сборные США (20 очков), Швеции (18), Финляндии (16), Германии (12); группа В – Швейцарию (19), Канаду (15), Латвию (13), Чехию (13).

По регламенту турнира победитель одной группы в четвертьфинале сыграет с четвертой командой параллельной группы; команда, занявшая в первой группе второе место – с третьей сборной в другой и так далее. В результате сформировались следующие пары: США – Чехия, Швейцария – Германия, Канада – Финляндия, Швеция – Латвия.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенных на две группы по восемь сборных в каждой. По четыре лучшие сборные выходят в четвертьфинал, аутсайдеры групп (в данном случае – Венгрия и Казахстан) выбывают из элитного дивизиона.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций Международной федерации хоккея участие на ЧМ не принимают. По этой же причине турнир, который изначально должен был пройти в Петербурге, перенесен в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).