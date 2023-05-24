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Футболист "Локомотива" Баринов продлил контракт с клубом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник Дмитрий Баринов подписал новое соглашение с "Локомотивом", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с капитаном команды будет действовать до конца сезона-2025/26.

"Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней. Отметим, что зимой у Дмитрия было предложение от турецкого "Бешикташа". Мы этого не скрываем. Но Дима, как настоящий профессионал и капитан, остался в "Локомотиве" в непростой для клуба момент", - заявил спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

26-летний Баринов – воспитанник клубной академии. За девять сезонов в основной команде он провел 182 матча, забив 8 мячей и сделав 12 голевых передач.

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