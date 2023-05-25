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"Флорида" с Бобровским вышла в финал Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Флорида" победила "Каролину" в четвертом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла на льду "Флориды", результат – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) в ее пользу. Вратарь "Флориды" россиянин Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 39.

Таким образом, "Флорида" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-0 и вышла в финал. В решающей серии она сыграет с победителем пары "Вегас" - "Даллас" (счет в серии здесь – 3-0 в пользу "Вегаса").

НХЛ Сергей Бобровский
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