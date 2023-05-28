Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Ласло Джере в первом круге турнира серии Большого шлема Roland Garros.

Результат встречи - 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 30 минут.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джере - 57-е.

Во втором круге Рублев сыграет с победителем встречи между французами Артуром Казо (193-я строчка рейтинга) и Корентеном Муте (61).

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1,15 млн евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.