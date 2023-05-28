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Сборная Канады победила Германию и в 28-й раз выиграла ЧМ по хоккею

Сборная Канады победила Германию и в 28-й раз выиграла ЧМ по хоккею
Фото: Pasi Suokko/Apollo Photo/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады завоевали золото чемпионата мира-2023.

В финале матча, прошедшего в финском Тампере, канадцы со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) одолели соперников из сборной Германии. По ходу игры сборная Канады дважды уступала в счете, но смогла отыграться и вырвать победу.

Таким образом, Канада стала 28-кратным чемпионом мира. По этому показателю она вышла на чистое первое место за всю историю проведения турнира. На втором – СССР/Россия: 27 титулов.

Бронзовым призером ЧМ-2023 стала Латвия, ранее в матче за третье место победившая сборную США. Полномочия действующего чемпиона сложила Финляндия, уступившая в четвертьфинале Канаде.

Помимо Тампере, матчи турнира принимала Рига. Изначально ЧМ-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако из-за санкций российский город лишили права принять чемпионат. По этой же причине от участия в соревновании второй раз подряд были отстранены сборные России и Белоруссии.

ЧМ по хоккею
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