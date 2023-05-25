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Канада победила Финляндию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сборная Канады по хоккею одолела соперников из Финляндии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2023.

Результат встречи – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу канадцев.

В полуфинале команда Канады сыграет с победителем пары Швеция – Латвия.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций Международной федерации хоккея участие на ЧМ не принимают. По этой же причине турнир, который изначально должен был пройти в Петербурге, перенесен в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).

ЧМ по хоккею
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