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Ралли "Шелковый путь"-2023 пройдет через 13 субъектов РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Участники ралли "Шелковый путь" в 2023 году проедут 13 этапов по территории России, заявил руководитель проекта Владимир Чагин.

"В 2023 году гонка пройдет по территории России, будет 13 этапов, первый стартует в Казани у стен Кремля. Гонщики впервые проедут по маршрутам через предгорья Урала, а также Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области. Общая дистанция составит 5 222 км, из которых 2 073 км - спецучастки", - сказал Чагин на пресс-конференции во вторник. Он добавил, что в ралли примут участие представители десяти стран, включая Китай.

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Первый этап гонки пройдет по маршруту Казань - Уфа, старт будет дан у казанского Кремля. Финишируют гонщики на Красной площади в Москве.

В программе ралли состоится третий этап чемпионата России по ралли-рейдам баха "Шелковый путь", итоги которого подведут после третьего этапа гонки.

Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года. Гонка проходила по территории таких стран, как Россия, Китай, Казахстан, Монголия, Туркмения.

"Шелковый путь" включает в себя соревнования во всех существующих официальных зачетах: грузовики, автомобили, мотовездеходы, а также мотоциклы и квадроциклы.

В 2023 году ралли пройдёт с 5 по 15 июля по маршруту из Казани в Москву по территориям 13 субъектов Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область, Воронежская область, Тамбовская область, Липецкая область, Тульская область, Московская область, город Москва.

Шелковый путь
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