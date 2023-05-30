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FIDE пригласила Карякина для участия в Кубке мира

FIDE пригласила Карякина для участия в Кубке мира
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин получил приглашение от Международной федерации шахмат (FIDE) для участия в розыгрыше Кубка мира-2023, сообщается на сайте FIDE.

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Турнир пройдет с 29 июля по 25 августа в Баку, подтвердить свое участие в нем необходимо до 2 июня.

Помимо Карякина, из россиян приглашения на Кубок мира получили Владимир Федосеев, Антон Демченко, Алексей Сарана, Михаил Антипов, Арсений Нестеров, Андрей Есипенко, Давид Паравян; в женский турнир – Александра Горячкина, Лея Гарифуллина, Алина Бивол.

Россияне будут заявлены на турнир под нейтральным флагом, тогда как Карякин заявлял, что в международных турнирах согласится играть только под государственной символикой РФ.

FIDE Сергей Карякин
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