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"Севилья" выиграла Лигу Европы УЕФА, победив "Рому" в серии пенальти

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Севилья" стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023, обыграв в финале итальянскую "Рому".

Матч состоялся в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. Исход поединка решился в серии послематчевых пенальти.

Основное время завершилось с результатом 1:1. На 35-й минуте мяч забил нападающий "Ромы" Пауло Дибала. На 55-й минуте счет стал равным благодаря автоголу защитника итальянцев Джанлуке Манчини.

Дополнительное время обошлось без голов. Серию послематчевых 11-метровых "Севилья" выиграла со счетом 4:1.

Таким образом, "Севилья" взяла трофей в седьмой раз и является самым титулованным клубом в истории Лиги Европы (Кубка УЕФА). В плей-офф Лиги Европы команда из Севильи попала из Лиги чемпионов. На пути к финальному матчу с "Ромой" испанцы победили ПСВ (Нидерланды), "Фенербахче" (Турция), "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" (Италия).

Лига Европы УЕФА футбол
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