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Карим Бензема стал игроком саудовского клуба "Аль-Иттихад"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" объявил о переходе нападающего сборной Франции Карима Бензема.

"Бензема с нами, - говорится в клубном сообщении в соцсетях. - Добро пожаловать в "Иттихад"!"

Предыдущим клубом 35-летнего Бензема был мадридский "Реал", за который он играл с 2009 года. В этой команде форвард завоевал 25 трофеев, в том числе, стал четырехкратным чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Бензема - обладатель "Золотого мяча"-2022. За сборную Франции он выступал с 2007 по 2015 гг. и с 2021 по 2022 гг. В составе национальной команды нападающий выиграл Лигу наций УЕФА-2020/2021 и "серебро" ЧМ-2022.

Бензема - второй бомбардир "Реала" за всю историю "Реала" с 353 голами после португальца Криштиану Роналду, у которого 450 забитых мячей.

Футбол Карим Бензема
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