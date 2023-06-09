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Свыше 100 комплектов наград разыграют на зимней Спартакиаде-2024

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Программа II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта, которая пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года, будет включать соревнования по 14 олимпийским видам спорта, сообщает пресс-служба Минспорта.

Будет разыграно 108 комплектов наград в олимпийских зимних видах спорта: биатлон, бобслей (в том числе скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей.

"Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году. В мероприятии примут участие 2500 сильнейших спортсменов страны. Символично, что Спартакиада пройдет в дни, когда мы будем отмечать десятилетие Олимпийских зимних игр в Сочи - одного из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны", - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В соревнованиях спартакиады ожидается участие более 4000 человек, из них более 2,5 тысячи спортсменов, более 900 тренеров и специалистов, более 700 судей.

Спартакиада пройдет на территории пяти субъектов Российской Федерации. В Челябинской области запланировано проведение соревнований по семи видам спорта: сноуборд, фристайл (дисциплины биг-эйр, слоуп-стайл, хаф-пайп, ски-кросс), горнолыжный спорт, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), фигурное катание на коньках, биатлон, хоккей. Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и альпинизму (ски-альпинизм), Краснодарский край - по бобслею и санному спорту, Тюменская область - по лыжным гонкам, Красноярский край - по керлингу и фристайлу (дисциплины акробатика, могул).

Церемонии открытия и закрытия спартакиады пройдут в Челябинске.

Дмитрий Чернышенко Минспорта Олег Матыцин
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