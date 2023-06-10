Первая ракетка мира Швёнтек стала трехкратной чемпионкой Roland Garros

Ига Швёнтек Фото: Mine Kasapoglu/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Швёнтек (Польша) в финале турнира Большого шлема Roland Garros-2023 обыграла Каролину Мухову (Чехия).

Субботний поединок в Париже завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу первой ракетки мира из Польши. Мухова в рейтинге WTA находится на 43-й строчке.

Таким образом, 22-летняя Швёнтек выиграла свой третий Открытый чемпионат Франции. Ранее в Париже она побеждала в 2020 и 2022 гг. Кроме этого, Швёнтек в 2022 году завоевала титул US Open в США.

26-летняя Мухова впервые играла в финале турнира Большого шлема, куда она пробилась, одолев в полуфинале вторую ракетка мира белоруску Арину Соболенко. Всего на счету Муховой один титул WTA, который она завоевала в 2019 году в Сеуле на Korea Open (WTA-250).

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.