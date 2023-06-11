"Вегас" упрочил преимущество над "Флоридой" в финальной серии Кубка Стэнли

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Вегас" победил "Флориду" в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Флориды" завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу "Вегаса". Российский форвард гостей Иван Барбашев результативными действиями не отметился, его соотечественник, вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросок из 31.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Вегаса". Серия продолжится матчем в Лас-Вегасе в ночь на 14 июня по московскому времени. В случае победы "Вегас" станет обладателем Кубка Стэнли.