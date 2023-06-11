Чемпионка UFC в двух категориях завершила карьеру

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Обладательница чемпионских поясов UFC в двух весовых категориях бразильский боец смешанного стиля Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры.

Решение уйти из спорта она озвучила после победы над мексиканкой Ирен Алданой в главном поединке турнира UFC 289 в Ванкувере.

"Сегодня потрясающая ночь для того, чтобы уйти", - сказала Нуньес после завершения боя.

Нуньес – чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весе. На ее счету в смешанных единоборствах 23 победы при пяти поражениях.