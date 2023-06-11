Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку "24 часа Ле-Мана"

Фото: Ker Robertson/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российский пилот Даниил Квят попал в аварию в гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана".

Гонщик команды Prema потерял управление на девятом часу гонки: болид вылетел с трассы и врезался в заградительный барьер. Машина разбилась, продолжить заезд она уже не смогла. Сам Квят при этом не пострадал.

"24 часа "Ле-Мана" проходит во Франции в статусе одного из этапов чемпионата мира по гонкам на выносливость. Как сообщалось, Квят участвует здесь с итальянской лицензией.

Квят считается самым успешным российским гонщиком в истории "Формулы-1". Он принял участие в 110 гонках, трижды попал на подиум. Лучший результат – на Гран-при Венгрии в 2015 году, когда он финишировал вторым.