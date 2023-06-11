Новак Джокович выиграл Roland Garros

Новак Джокович празднует победу над Каспером Руудом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в финале турнира Большого шлема Roland Garros, который завершился в Париже.

Результат матча - 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Джокович занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рууд - четвертую.

Джокович третий раз в карьере выиграл Roland Garros и одержал 23-ю победу на турнирах серии Большого шлема. 36-летний серб обновил рекорд и стал единоличным лидером по количеству побед на турнирах этой серии, обойдя испанца Рафаэля Надаля, побеждавшего 22 раза.

Рууд проиграл в финале Roland Garros второй раз подряд.

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнования в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получили по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработали по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.