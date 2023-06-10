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Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский Roland Garros

Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский Roland Garros
Алина Корнеева в матче против Луссианы Перес-Аларкон
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Алина Корнеева стала победительницей проходящего в Париже турнира Большого шлема Roland Garros среди юниоров.

В субботу в финале россиянка нанесла поражение перуанке Луссиане Перес-Аларкон - 7:6 (7:4), 6:3.

15-летняя Корнеева в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 331-е место.

В январе 2023 года она победила на своем дебютном турнире Большого шлема, выиграв юниорский Australian Open. В финале соревнований в Мельбурне она нанесла поражение другой представительнице России 16-летней Мирре Андреевой, которая на взрослом Roland Garros-2023 дошла до третьего круга, где уступила шестой ракетке мира Коко Рауф из США.

теннис Roland Garros Алина Корнеева
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