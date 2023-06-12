Поиск

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий примут участие в Кубке мира по шахматам в Баку

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Первый номер в мировой шахматной табели о рангах Магнус Карлсен из Норвегии и российский гроссмейстер Ян Непомнящий, побеждавший в двух последних турнирах претендентов, примут участие в Кубке мира по шахматам 2023 года в Баку, сообщили в Международной федерации шахмат (FIDE).

Кубок мира по шахматам пройдет с 29 июля по 25 августа.

Призовой фонд турнира, который пройдет по нокаут-системе, составит $2,5 млн. Финалисты Кубка мира и обладатель третьего места сыграют в турнире претендентов, победитель которого сразится в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем из Китая.

Как отметили в FIDE, уже подтверждено участие в Кубке мира 146 из 206 шахматистов и 71 из 103 шахматисток в Кубке мира среди женщин.

Среди подтвержденных участников Кубка мира 2023 года также входящие в первую десятку рейтинг-листа FIDE Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды) и Уэсли Со (США), а также Максим Вашье-Лаграв (Франция) и азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов, ставший победителем Кубка мира 2019 года.

В Баку приедут чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая, занимающая второе место в рейтинг-листе FIDE Хампи Конеру из Индии, а также Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Александра Костенюк, обладательница Кубка мира среди женщин 2021 года.

FIDE Ян Непомнящий Магнус Карлсен шахматы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР

Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР

Футбольный сезон в России завершился триумфом ЦСКА. Обобщение

Футбольный сезон в России завершился триумфом ЦСКА. Обобщение

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Катаром

Новак Джокович выиграл Roland Garros

Новак Джокович выиграл Roland Garros

ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов

Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку "24 часа Ле-Мана"

Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку "24 часа Ле-Мана"

"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА

"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Первая ракетка мира Швёнтек стала трехкратной чемпионкой Roland Garros

Первая ракетка мира Швёнтек стала трехкратной чемпионкой Roland Garros

Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский Roland Garros

Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский Roland Garros
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });