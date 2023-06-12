Магнус Карлсен и Ян Непомнящий примут участие в Кубке мира по шахматам в Баку

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Первый номер в мировой шахматной табели о рангах Магнус Карлсен из Норвегии и российский гроссмейстер Ян Непомнящий, побеждавший в двух последних турнирах претендентов, примут участие в Кубке мира по шахматам 2023 года в Баку, сообщили в Международной федерации шахмат (FIDE).

Кубок мира по шахматам пройдет с 29 июля по 25 августа.

Призовой фонд турнира, который пройдет по нокаут-системе, составит $2,5 млн. Финалисты Кубка мира и обладатель третьего места сыграют в турнире претендентов, победитель которого сразится в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем из Китая.