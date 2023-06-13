Экс-биатлонист сборной России дисквалифицирован на два года

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бывший биатлонист сборной России Юрий Шопин отстранен на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Отмечается, что поводом для наказания стало "нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении".

Срок дисквалификации исчисляется с 7 июня 2023 года. Между тем, сообщалось, что 30-летний Шопин еще в 2022 году завершил карьеру.

Шопин является двукратным победителем Универсиады. Лучший результат на этапах Кубка мира – 31-е место в гонке преследования в Оберхофе (сезон-2016/17).