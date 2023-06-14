Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила представительницу Канады Кэрол Чжао в матче второго круга турнира в Нидерландах.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации Кудерметова занимает 14-е место, ее соперница - 163-е.
В четвертьфинале спортсменка из России встретится с победительницей пары Селин Наф (Швейцария, №202 мирового рейтинга) - Кэти Макналли (США, 62).
Соревнование в Хертогенбосхе является турниром категории WTA 250, призовой фонд - 225,480 тысяч евро.