Поиск

Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила представительницу Канады Кэрол Чжао в матче второго круга турнира в Нидерландах.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Кудерметова занимает 14-е место, ее соперница - 163-е.

В четвертьфинале спортсменка из России встретится с победительницей пары Селин Наф (Швейцария, №202 мирового рейтинга) - Кэти Макналли (США, 62).

Соревнование в Хертогенбосхе является турниром категории WTA 250, призовой фонд - 225,480 тысяч евро.

Вероника Кудерметова WTA теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Вегас" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли НХЛ

Месси заверил, что больше не сыграет на ЧМ

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий примут участие в Кубке мира по шахматам в Баку

Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР

Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР

Футбольный сезон в России завершился триумфом ЦСКА. Обобщение

Футбольный сезон в России завершился триумфом ЦСКА. Обобщение

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Катаром

Новак Джокович выиграл Roland Garros

Новак Джокович выиграл Roland Garros

ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов

Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку "24 часа Ле-Мана"

Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку "24 часа Ле-Мана"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });