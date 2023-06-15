Бывший нападающий ХК "Салават Юлаев" Дмитрий Тарасов умер на 45-м году жизни

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уфимский "Салават Юлаев" сообщил о смерти бывшего нападающего хоккейного клуба Дмитрия Тарасова.

"На 45-м году из жизни ушел бывший нападающий "Салавата Юлаева", чемпион России Дмитрий Тарасов. Мы помним Дмитрия как яркого игрока и доброго, открытого человека. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Свои соболезнования выразил хабаровский "Амур", где Тарасов выступал с 1997 по 2006 и с 2011 по 2016 год, а также был капитаном.

За клуб "Салават Юлаев" Тарасов играл с 2006 по 2008 год и вместе с уфимской командой стал чемпионом России в 2008 году. Также в его карьере были московский "Спартак" и новосибирская "Сибирь".