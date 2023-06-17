Кержаков возглавил сербский "Спартак"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Кержаков занял пост главного тренера сербского "Спартака", заявил президент футбольного клуба из Суботицы Никола Симович.

"Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления еще на год", - приводит слова Симовича Sport 24.

Предыдущей командой 40-летнего специалиста была кипрская "Кармиотисса", также Кержаков возглавлял юношескую сборную России, томскую "Томь" и ФК "Нижний Новгород".

Значительную часть игровой карьеры провел в "Зените", где стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка России. В "Севилье" по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании; в "Цюрихе" - Кубок Швейцарии.