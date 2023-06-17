Поиск

Кержаков возглавил сербский "Спартак"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Кержаков занял пост главного тренера сербского "Спартака", заявил президент футбольного клуба из Суботицы Никола Симович.

"Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления еще на год", - приводит слова Симовича Sport 24.

Предыдущей командой 40-летнего специалиста была кипрская "Кармиотисса", также Кержаков возглавлял юношескую сборную России, томскую "Томь" и ФК "Нижний Новгород".

Значительную часть игровой карьеры провел в "Зените", где стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка России. В "Севилье" по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании; в "Цюрихе" - Кубок Швейцарии.

Александр Кержаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянин Немков защитил чемпионский пояс Bellator

Муслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалось

Муслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалось

Матыцин счел неприемлемым участие россиян в ОИ в качестве беженцев

Матыцин счел неприемлемым участие россиян в ОИ в качестве беженцев

Футболист "Спартака" Тавареш получил травму крестообразной связки колена

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира в Нидерландах

Новым экипировщиком сборной России по футболу стала компания из РФ Jögel

Новым экипировщиком сборной России по футболу стала компания из РФ J&#246;gel

"Вегас" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли НХЛ

Месси заверил, что больше не сыграет на ЧМ

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий примут участие в Кубке мира по шахматам в Баку

Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР

Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });