Теннисистки Кудерметова и Александрова сыграют в финале турнира в Нидерландах

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) победила Викторию Грунчакову из Словении.

Субботний поединок завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 14-е место. Грунчакова является 144-й ракеткой мира.

В решающем матче за титул Кудерметова встретится с другой представительницей России Екатериной Александровой (26-й номер рейтинга WTA). Игра запланирована на 18 июня 12:00 по Москве.

Соревнование в Хертогенбосе Libema Open-2023 (травяное покрытие) относится к категории WTA 250. Призовой фонд турнира составил свыше 225 тыс. евро.