Сборная Италии по футболу выиграла "бронзу" Лиги наций УЕФА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии в матче за "бронзу" Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023 обыграли соперников из национальной команды Нидерландов.

Воскресный поединок в Энсхеде (Нидерланды) завершился со счетом 3:2 в пользу итальянцев, за которых отличились Федерико Димарко (6-я минута), Давиде Фраттези (20) и Федерико Кьеза (72). За хозяев соревнования мячи забили Стивен Бергвейн (68) и Жоржиньо Вейналдум (89).

Таким образом, итальянцы выиграли "бронзовый" матч второй раз подряд. В сезоне-2020/2021 "Скуадра адзурра" у себя в Турине со счетом 2:1 победила бельгийцев.

Позже в воскресенье в Роттердаме в 21:45 по Москве начнется матч за "золото" Лиги наций между хорватами и испанцами.

Лига наций УЕФА проводит свой третий розыгрыш. Действующие чемпионы - французы.