Нападающий Иван Игнатьев покинул ФК "Локомотив"
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Иван Игнатьев завершил выступления за "Локомотив", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
"Футбольный клуб "Локомотив" и нападающий Иван Игнатьев при обоюдном согласии сторон расторгли трудовой договор, срок действия которого истекал 30 июня 2023 года", - говорится в сообщении.
24-летний Игнатьев перешел в "Локомотив" летом 2022 года, провел в составе команды 27 матчей, забив пять голов (в том числе три – в одном матче "Оренбургу").