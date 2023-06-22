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В ФИФА и УЕФА заявили о надеждах увидеть Россию на международной арене

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) верит, что российские сборные и клубы вернутся на международную арену, заявила руководитель отдела по делам европейских национальных ассоциаций ФИФА Хайди Беха.

"Год был очень тяжелым, надеюсь, ситуация разрешится и в скором времени будет найдено решение по участию российских команд", - сказала Беха в ходе конференции Российского футбольного союза (РФС) в четверг в Москве.

Советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Климент также выразил уверенность, что решение по возвращению российских сборных и клубов в международные турниры будет найдено как можно быстрее.

"Сейчас мы сталкиваемся с серьезным вызовом. Мы верим, что футбол способен преодолеть и это препятствие, верим, что сможем встречаться не только на конференциях и семинарах, но и на матчах сборных и клубов. Верим, что российским командам будет позволено сражаться против европейских соперников, но только на поле и в духе дружелюбия", - сказал Климент.

"Несмотря на сложную ситуацию мы не прервали отношения с РФС и не прервали свои обязательства, включая финансовую поддержку программ УЕФА", - подчеркнул он.

Президент РФС Александр Дюков в своем выступлении заявил, что российский футбол "смог быстро и эффективно адаптироваться к новой реальности".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.

РФС и УЕФА создали рабочую группу по обсуждению выхода РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций и последующий переход в Азиатскую конференцию футбола.

После того, как ФИФА и УЕФА вынесла санкции в отношении российского футбола, сборная России провела серию товарищеских матчей с национальными командами из Азии: осенью 2022 года против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), летом 2023г. - против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

РФС УЕФА ФИФА футбол
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